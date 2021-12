COFFI Film Festival 2021: il programma di questa edizione

GIOVEDÌ 9 Dicembre 2021

19:30 COFFI – MOVIE

Marco Wilms regista e produttore per HELDENFILM a Berlino, ci presenta i suoi lavori “Art War” e “Metal Politics Taiwan” che ritraggono gli spaccati più forti e crudi dell’Egitto e di Taiwan e dell’Indonesia.

20:00 COFFI – GUEST

Giovanni Veronesi uno dei registi più apprezzati nel panorama cinematografico italiano ed europeo, interverrà parlando dei suoi film come come Manuale d’Amore, Viola Bacia tutti, Che ne sarà di noi, Una donna per amica, Moschettieri del re, raccontando i retroscena di come si sviluppa un opera cinematografica.

20:30 COFFI – MOVIE

Daniela Riccardi giornalista e regista, insieme al maestro Mimmo Calopresti, ci presentano il documovie: “Musica identità rivoluzione – Il film” un racconto musicale d’autore in compagnia di Eugenio Bennato.

21:00 COFFI – MOVIE

Saluti del direttore della FCRC (Film Commission Regione Campania), dott. Maurizio Gemma che insieme alla dott.ssa Claudia Liguori ci introducono alla proiezione di “All you need is Campania”, la Campania: location e motore della nuova vitalità del cinema italiano.

21:30 COFFI – FINALS

Presentazione e proiezione dei corti Finalisti della categoria Documentari, introdotti dal regista Mimmo Calopresti.