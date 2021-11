Valerio Mazzei – Noi: audio e testo della canzone

Da venerdì 5 novembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Noi che è il nuovo singolo del cantautore romano Valerio Mazzei e segue l’uscita a luglio del brano Sigaretta post caffè.

Il brano è una dichiarazione d’amore, dolce nelle immagini e dalla melodia audace. “C’è che ho bisogno di te, quando scende la pioggia, quando il cielo si appoggia lentamente sul mare, come facevi con me”.

Audio Noi di Valerio Mazzei

Testo Noi di Valerio Mazzei

Noi come voliamo via

come bolle di sapone

come il sale, il sole e la seggiovia

e poi c’è, c’è che ho bisogno di te

quando scende la pioggia

quando il cielo si appoggia lentamente sul mare come facevi con me

Se chiudo gli occhi sento i brividi

e l’alba lontano una notte

noi due chiusi in macchina

la radio che canta e come stupidi

quando non sappiamo le parole nananana

però mi manchi come l’Italia

il sabato una dedica la strada di casa

e la tu voce che fa nananana

Noi come voliamo via

come i giorni ad agosto

come i soldi come una melodia

e sai che c’è, c’è che mi chiedo perché

passano le settimane ma qualcosa rimane

a volte pure le strade mi ricordano te

Se chiudo gli occhi sento i brividi

e l’alba lontano una notte noi due chiusi in macchina

la radio che canta e come stupidi

quando non sappiamo le parole nananana

però mi manchi come l’Italia

il sabato una dedica la strada di casa

e la tu voce che fa nananana

Noi dentro quelle nostre foto in galleria

ti ho detto vaffanculo ma sai era una bugia

volevo dire noi e non mandarti via

tenerti sempre qui, ancora sempre qui

Se chiudo gli occhi sento i brividi

e l’alba lontano una notte noi due chiusi in macchina

la radio che canta e come stupidi

quando non sappiamo le parole nananana

mi manchi come l’Italia

il sabato una dedica la strada di casa

e la tu voce che fa nananana