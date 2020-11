Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, è ufficialmente nata una nuova casa di tiktoker italiani. Stiamo parlando della Chill House! A fondarla sono i nostri adorati Q4: Diego Lazzari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Lele Giaccari. E a questi, sorpresa, si è aggiunto anche Valerio Mazzei! OMG!





Valerio Mazzei entra nella Chill House dei Q4: ecco tutto quello che sappiamo





A confermare la sua entrata nella nuova casa dei tiktoker italiani è lo stesso Valerio Mazzei, con un video pubblicato sul profilo ufficiale della House.

Valerio, come c’era da aspettarsi, si aggiunge così agli amici storici Q4 con lo scopo di vivere insieme e di pubblicare un sacco di contenuti per i social. TikTok Italia, ormai lo sappiamo, si sta adattando sempre di più ai trend statunitensi. Dalla Hype House alla Sway House, ormai non si contano più le case dove vivono (e fanno festa) i creators.

Era insomma solo questione di tempo prima che Valerio si decidesse a trasferirsi con i suoi amici storici. La Chill House sarà insomma una fucina di decine e decine di nuovi contenuti esclusivi, che promettono di fare schizzare ulteriormente i numeri dei ragazzi.

La Chill House e i suoi membri promette infatti di registrare migliaia di interactions, ricondivisioni e di like. Proprio tutto quello su cui l’impero dei Q4 si è basato.

Valerio Mazzei, tuttavia, pareva avere anche un altro progetto in ballo. Si è parlato infatti molto della sua possibile partecipazione ad Amici 20. Resta ora da capire se si fosse trattato di semplici rumors o se Valerio abbia semplicemente partecipato ai casting, per poi abbandonare questa avventura.

Riguardo alla Chill House vale la pena sottolineare un punto: i ragazzi hanno promesso un totale di tre video di presentazione. Chi saranno i nuovi tiktoker che entreranno a far parte della crew?