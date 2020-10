Chi è Casadilego: il significato del nome della cantante di X Factor

Elisa Coclite, in arte Casadilego, è una delle concorrenti di X Factor 2020, per la categoria Under Donne capitanata da Hell Raton.

Elisa è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Ha scelto come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Alle Audition conquista tutti e 4 i giudici; Manuel Agnelli davanti al suo talento si commuove. Durante il Bootcamp Hell Raton le consiglia di ricercare la semplicità, senza sovrastrutture. Alle Last Call convince con un brano al piano.

Il percorso a X Factor 2020

La sedicenne Elisa, il cui nome d’arte deriva proprio dalla celebre canzone Lego House del cantautore britannico di cui è grande fan, ha stupito al primo ascolto i giudici con una voce angelica, capace di emozionare per il timbro naturale e cristallino. La giovanissima artista, che con il sorriso si è presentata alle Audition come fan di Ed Sheeran da più di 9 anni, ha dimostrato nonostante l’età una grande capacità a stare sul palco: la sua cover di Joni Mitchell è risultata pulita e senza la minima sbavatura.

Ai Bootcamp ha ottenuto una sedia grazie a un brano di Sting e in Last Call ha fatto commuovere Lazza, spalla di Hell Raton in questa occasione, con un pezzo dei Twenty One Pilots.

Casadilego si racconta nel primo vlog dopo essere stata scelta da Hell Raton per partecipare ai Live Show di X Factor 2020 nella sua squadra. In questo suo primo video da concorrente rivela cosa pensa del giudice della sua categoria e tutte le sue emozioni in attesa del primo Live.