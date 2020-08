L’indiscrezione bomba l’ha lanciata il sito All Music Italia in questo articolo. Valerio Mazzei, youtuber membro del duo Valespo, avrebbe fatto i casting per Amici 20. La notizia, che potrebbe davvero essere clamorosa se confermata, ci ha messo subito in agitazione!

Chi è Valerio Mazzei

Valerio Mazzei, diventato celebre su Youtube e ora lanciatissimo anche come tiktoker, non ha in effetti mai nascosto la sua passione per la musica. E ai casting di Amici 20, ovviamente, si sarebbe presentato come cantante (i suoi balletti su TikTok non lo rendono un ballerino!).

La webstar, nato il 25 aprile del 2000 a Roma, si è fatto apprezzare in tempi non sospetti anche e soprattutto per le sue canzoni. Ad oggi, Valerio vanta un paio di singoli, fra cui l’ultimo, 12 luglio, uscita proprio poche settimane fa. Il primo invece come ricorderete si intitola 24 ore.

Il pezzo in questione è una toccante e accorata dedica alla madre, che Valerio ha perso molto giovane. La storia della madre, vi ricordiamo, Valerio ce l’aveva raccontata proprio nel suo primo libro Valespo, che potete comprare cliccando qui sotto.





Di recente, come vi avevamo raccontato su Ginger Generation, Valerio Mazzei è stato anche ospite della bellissima Mi dispiace tanto con Luna Melis.

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger, Valerio potrebbe essere uno dei tanti volti noti che hanno preso parte ai casting di Amici. Fra i personaggi che già abbiamo conosciuto (e riportati sempre da All Music Italia) troviamo Edoardo Brogi, Shari Noioso e Rita Bellanza.

Quelle riportate fin’ora, in ogni caso, restano pure e semplici indiscrezioni. Per scoprite chi saranno i concorrenti che si sono presentati ai casting di Amici 20 dovremo infatti aspettare ancora qualche settimana. Il programma, in linea teoria, dovrebbe iniziare il prossimo ottobre.