Noggin sbarca in Italia sui canali di Amazon Prime Video. Si tratta di un servizio video in abbonamento dedicato all’educazione dei bambini in età prescolare. Lo rende noto ViacomCBS Networks, che ha lanciato la sua realtà mediatica in Italia e, in contemporanea, in Spagna e Olanda. Come già detto, Noggin sarà disponibile agli interessati sulla piattaforma Amazon Prime Video, tramite un abbonamento aggiuntivo. Dopo il lancio nel Regno Unito, Austria, Francia e Germania lo scorso settembre, Noggin giunge anche nel nostro paese proponendo ai piccoli telespettatori la propria library targata Nick jr., assicurando un contesto ideale per i bambini, privo di interruzioni pubblicitarie e nei didiversi idiomi locali.

L’ESPERIENZA PROPOSTA DA NOGGIN

Noggin propone un’esperienza educativa per i bambini in età pre-scolare, tramite cartoni animati divertenti targati Nick Jr. I piccoli telespettatori potranno imparare molte cose riguardo la vita di tutti i giorni con i personaggi più iconici e amati del canale televisivo di ViacomCBS Networks. Tra i titoli disponibili in Italia troviamo serie celebri quali Dora L’Esploratrice, Shimmer and Shine, PAW Patrol, Blaze e le Mega Macchine, Vai Diego e molti altri cartoni animati. Gli abbonati ad Amazon Prime Video potranno integrare il loro abbonamento con Noggin, tramite un’iscrizione aggiuntiva.

COME SEGUIRE NOGGIN

Noggin sarà fruibile in streaming sul web e su numerosi device (smart TV, mobile, Amazon Fire TV Stick, console di gioco, etc). Per poter visionare i contenuti di Noggin non ci sarà bisogno di passare da un’applicazione a un’altra, poiché l’accesso avverrà immediatamente, tramite l’account Prime Video di ciascun utente. Noggin costa 3,99 euro al mese. Prima di passare alla modalità pay, gli utenti avranno diritto a un periodo di fruibilità gratis del servizio (30 giorni). Ricordiamo, intanto, come lo stesso Amazon Prime Video abbia al suo interno un ampio catalogo di serie animate, perlopiù giapponesi, e sicuramente adatte a una fascia detà superiore rispetto ai cartoni proposti da Noggin.

