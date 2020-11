Chill House di TikTok: è ufficialmente nata una nuova casa di giovani e affascintanti Tiktoker italiani! Scopriamola insieme!

Attenzione Defhouse, ‘c’è della concorrenza piuttosto agguerrita! Nelle scorse ore è infatti nata ufficialmente la Chill House di TikTok, una nuova casa di content creator. Il concetto già lo conosciamo molto bene ed è simile a quello della Hype House e della Sway House americane. In questa casa un gruppo di tiktoker convive per dare vita a contenuti esclusivi di gruppo. Contenuti che, neanche a dirlo, generano migliaia di like e commenti da parte dei suoi giovani followers.

Chill House di TikTok: ecco chi sono i membri e tutte le info

A formare la Chill House ci sono Gianmarco Rottaro, Lele Giaccari, Tancredi Galli e Diego Lazzari. Ma non è finita qui! Il primo video della casa ci rivela che i ragazzi si sono trasferiti in una villa con piscina, ma senza Valerio Mazzei. Il tanto atteso quinto elemento dei Q4 infatti non sembra essere incluso in questa nuova casa. Forse perchè si sta preparando per Amici?





L’annuncio della creazione di questa nuova casa era giunto poche settimane fa, via social. I membri avevano infatti anticipato l’apertura della casa, lasciando intendere per l’appunto la partecipazione anche di Valerio Mazzei. Quest’ultimo, infatti, era uno degli unici 5 utenti che la Chill House seguiva su TikTok.

Non ci è dato sapere dove si trovi esattamente la Chill House. I tiktoker che ne fanno parte sono stati bravi abbastanza da non rischiare di rivelarne l’indirizzo. Altrimenti sarebbe stato un vero e proprio disastro!

