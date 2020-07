12 luglio è il terzo singolo dell’influencer, Youtuber e TikToker Valerio Mazzei. La canzone segue Tour bus, 24 ore e il singolo di Luna Melis Mi dispiace tanto.

Il brano è dedicato a sua madre e Valerio ha spiegato:

“Dentro questo pezzo c’è la parte migliore di me. Tu. Spero che possa piacerti e rendere il giorno del tuo compleanno speciale. Sono passati mesi da quando ho iniziato a scriverlo, è stato difficile e ad ogni parola che mettevo nero su bianco rivivevo i nostri ricordi. Il 12 Luglio a mezzanotte uscirà la nostra canzone mamma.

gli amici veri stan sul palmo di una mano

e da riempirla io sono ancora lontano lo sai

Io non sorrido stringo i denti, non parlo mai di sentimenti, e se mi chiedi cosa senti? Mento sempre ormai

poi sei in tasca il cuore in pugno

sei la luce in questo buio

è vero odio il 10 maggio ma amo il 12 di luglio

ma amo il 12 di luglio mmmmh mmmhh

chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in tv

gli occhi li ho presi da te

ma non ti vedo più

preferisco davvero chi sono non quello che c’è online

a quante persone importa l’avere risposta ad un come stai?

ma se vorrai capirmi ti porto con me con i mieig uai

tu ci verrai, tu ci verrai

gli amici falsi non ti danno mai la mano

ed è per questo che li ho tenuti lontano, l0 sai

sorrido a testa alta come

a mezzogiorno un girasole

sai vorrei poterti dare molto più

chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in tv

gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più

preferisco davvero chi sono non quello che c’è online

a quante persone importa l’avere risposta ad un come stai?

ma se vorrai capirmi ti porto con me con dentro i miei guai

tu ci verrai, tu ci verrai

mi manchi come mi mancan le parole

ma non ti preoccupare io me la caverà

spero tu stia guardando quello che sto facendo

quando ci rivedremo te lo racconterò

chissà se mamma mi osserva anche da lassù

l’unica donna che amo sarai sempre tu

la guardavamo assieme ora sono in tv

gli occhi li ho presi da te, ma non ti vedo più