Spotify: la nota app di musica diviene partner audio ufficiale di LOL

La nota app di musica, Spotify, è divenuta partner audio ufficiale di League of Legends. Spotify ha ufficialmente annunciato la partnership con Riot Games in ambito esport. Il risultato? La creazione di un universo audio unico e perfettamente integrato, che ha lo scopo di fornire una nuova esperienza audio per milioni di fan di LOL in tutto il mondo. Spotify è adesso l’unico fornitore di servizi audio di League of Legends a livello internazionale. Qui di seguito illustreremo tutti i dettagli riguardanti la partnership tra i due colossi dell’intrattenimento.

SPOTIFY E LEAGUE OF LEGENDS INSIEME: COSA C’È DA SAPERE?

Ecco come prende vita la partnership tra Spotify e League of Legends:

Contenuti podcast innovativi e originali: già in cantiere quest’anno, Spotify realizzerà una serie di podcast sui tornei esport di League of Legends;

Hub ufficiale di League of Legends: Sicuramente, la musica è già un elemento principale in League of Legends, ma è in sviluppo un eventuale passo in avanti motivato dalla creazione di un hub pieno di buona musica, playlist e podcast ispirati alla community dei giocatori, includente la playlist This is League of Legends e playlist ufficiali di League of Legends. Tuttavia, risultano esserci ulteriori novità in arrivo;

e playlist ufficiali di League of Legends. Tuttavia, risultano esserci ulteriori novità in arrivo; Profondi momenti musicali: Spotify proporrà uno sguardo dietro le quinte alla creazione del Worlds Anthem , tramite l’acquisizione di Worlds Anthem su Spotify. Un inno musicale, la canzone più attesa dell’anno, con tanto di video musicale personalizzato. Il brano in questione è eseguito nel corso delle cerimonie d’apertura dei campionati del mondo.

Questo è solamente l’inizio di una collaborazione che sembra essere destinata ad andare avanti per diversi anni. Riot Games e Spotify si impegnano ad andare avanti, tramite la creazione di esperienze audio epiche e immortali, per la felicità di tutti gli amanti di podcast, musica e videogame. La rivoluzione ha inizio!

Voi cosa ne pensate della partnership tra Spotify e League of Legends? Dite la vostra!