Gaia: chi è Sergio Ruggeri, il ragazzo nel video di Coco Chanel

Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici 19, ha pubblicato qualche giorno fa il tanto atteso video ufficiale di Coco Chanel, il nuovo singolo estratto da Nuova Genesi!

Il video ufficiale che accompagna il pezzo, diretto dagli Younuts, si snoda in una successione di quadri animati in cui le atmosfere polverose di Erwin Olaf si fondono all’estetica rigorosa di Wes Anderson.

Un alternarsi di immagini di quotidianità di una coppia ormai annoiata e assorbita totalmente dalla routine che cerca di evadere dalla realtà attraverso una sorta di sogno ad occhi aperti nella speranza di ritrovarsi.

In questo brano, mi diverto, tanto. Decido di mettere alla prova una relazione ormai non più solidissima. Con questa canzone invito il mio compagno a viaggiare con l’immaginazione in Brasile, mentre siamo comodamente seduti sul divano di casa. Il viaggio è riscoperta di se stessi e dell’altro, è lasciarsi andare e affidarsi alla guida altrui. Il viaggio serve per capire alla fine se siamo in buone mani, sapendo che, comunque andrà, non sarà mai stato tempo sprecato.