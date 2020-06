Ginger Generation incontra, con una nuova intervista in diretta streaming su Instagram, Luna Melis! L’ex concorrente di X Factor (che già avevamo incrociato in questa occasione!) ha scambiato quattro chiacchiere con noi in occasione dell’uscita del singolo Mi dispiace tanto!

Clicca qui per comprare Mi dispiace tanto!





La canzone, che promette di essere uno dei tormentoni di questa estate, è un pezzo n collaborazione con uno dei nostri tiktoker più amati. Stiamo parlando di Valerio Mazzei, che a sua volta di recente si è improvvisato cantante solista. Del pezzo, a proposito, ve ne avevamo già parlato in questa occasione.

Ecco come Luna Melis ci ha parlato del suo rapporto con Valerio! Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva su Instagram!

Il pezzo segna il ritorno di Luna dopo un paio anni di silenzio, nel corso dei quali però Luna è stata protagonista di un importante progetto. La cantante sarda è infatti stata la protagonista del recente Daytime di X Factor, il talent da cui è nata artisticamente.

Ma le belle notizie legate a Luna Melis non sono certo finite qui! Oltre alla musica, infatti, Luna si è di recente dedicata anche alla scrittura! Il prossimo 16 giugno, infatti, uscirà il primo libro di Luna Melis intitolato Forte come un sogno!

Luna ci ha raccontato, seppure senza fare eccessivi spoiler, di che cosa parla questo suo tanto atteso libro (che hanno letto solo i suoi genitori!). Luna ci ha infatti spiegato che in Forte come un sogno trovate la sua storia, dalla sua infanzia fino ad oggi. La storia di una ragazza della provincia di Cagliar che giorno dopo giorni è costruita un ruolo nel mondo.

Il libro di Luna racconta apunto questo suo percorso di crescita fino al palco di X Factor. Un dietro le quinte nel quale approfondirà lati della sua vita e del suo carattere che ancora non conosciamo!