Tredici 4: ecco la recensione del primo episodio della quarta stagione

Tredici 4, l’ultima stagione della serie è finalmente arrivata a noi. Una serie sempre controversa che ha suscitato non pochi conflitti negli spettatori già dalla sua prima stagione.

In questa prima puntata ci troviamo nella mente di Clay Jensen che ci accoglie con un monologo su quanto sia difficile affrontare il liceo. La prima scena si apre con un funerale avvenuto 6 mesi dopo rispetto alla storia principale che viene raccontata nel primo episodio. Non sappiamo a chi appartenga la bara ma ciò che è chiaro dalle parole di Clay e del pastore è che si tratta di qualcuno giovane che fa parte della Librerty High.

La storia riprende da dove l’avevamo lasciata anche se con qualche particolarità in più. Abbiamo il ritorno di Justin dopo che è stato in rehab per l’abuso di droghe. Vediamo Charlie Saint George entrare ufficialmente a far parte del gruppo principale dopo aver abbandonato la squadra di Football. In questo primo episodio ci vengono introdotti tutti i nuovi personaggi come Diego, anche lui giocatore della squadra, e conosciamo persino la sorella di Monty.

Un altro personaggio che appare e che sappiamo farà parte in definitiva della nostra storia è Winston che si trasferisce alla Liberty High per indagare sulla morte e l’incarcerazione di Monty. Il ragazzo prova ad avvicinarsi agli altri, iniziando da Tyler che appare come principale indiziato di tutta la vicenda o comunque una persona informata sui fatti.

La cosa più preoccupante in questa stagione è proprio l’atteggiamento di Clay per tutta la stagione. Già dalla seconda vedevamo un ragazzo in sofferenza che non sapeva gestire le emozioni per la morte di Hannah e i segreti che ha tenuto nell’ultimo periodo lo hanno reso ancora più fragile. Conosciamo, infatti, anche il suo terapista il Dr Ellman che lo aiuterà nel suo processo di guarigione.

La puntata è molto ricca di informazioni e ci presenta tantissimi spunti e tantissime storie, forse troppe, ma è diventata una caratteristica di Tredici dalla seconda stagione a questa parte. Sul finale c’è anche un momento inaspettato tra Tyler e Alex che non avevamo mai pensato potesse accadere. Forse hanno messo ancora una volta troppa carne al fuoco?

Cosa ne pensate del primo episodio di Tredici 4?