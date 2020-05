Tredici 4: chi è Jan Luis Castellano, l’attore che interpreta Diego

L’arrivo della quarta e ultima stagione di Tredici, in onda dal 5 giugno su Netflix, ci porterà a dire addio ai personaggi che ci hanno accompagnato in questi ultimi quattro anni. Prima di salutare Clay e company non mancheranno certo i colpi di scena e l’arrivo di nuovi personaggi.

Il primo che ci viene introdotto è Diego, interpretato da Jan Luis Castellano. Del suo personaggio che apparirà frequentemente in questa quarta stagione sappiamo poco. Diego Torres è un figura controversa, come lo sono molti dei personaggi della serie. Convive lui stesso con il proprio dolore e delle situazioni che lo rendono violento per mascherare il fatto di essere ferito dal suo passato.

Chi è Jan Luis Castellano di Tredici

Jan Luis è nato nel settembre del 1995 ed è nato a Santo Domingo, nella Repubblica Domenicana. Si è trasferito in New Jersey all’età di 8 anni e ha sempre avuto un attitudine nella recitazione, soprattutto nei musical. Fin da piccolo ha partecipato a produzioni teatrali come West Side Story e Jersey Boys. Ha un passato anche come modello che gli ha permesso di trasferirsi a Los Angelese a trovar fortuna. Ha avuto il ruolo di Topher nella serie Hulu Marvel’s Runaways e questa nella serie 13 Reasons Why è sicuramente per lui un’esperienza importante.

Grazie 13 per tutto quello che mi hai insegnato e per l’opportunità di essere in questa storia. Sono meravigliato di aver vissuto questa esperienza.