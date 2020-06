Tredici: come finisce la storia di Tyler Down in 13 Reasons Why

Tra le storie di rinascita forse quella di Tyler Down in Tredici è tra le più belle. Sin dalle prime stagioni lo vediamo come un ragazzo molto problematico, pieno di dissidi interiori, pronto a rovinare la sua vita e quella dei suoi compagni. Quando si presenta a scuola con un’arsenale sembra che per lui non ci sia nulla da fare ma l’aiuto di Tony e Clay diventerà prezioso per il suo percorso verso la salvezza.

Tyler come altri personaggi vive il peso della morte di Hannah Baker ma anche i propri drammi interiori. Da sempre il ragazzo è stato considerato quello strano, quello costantemente bullizzato, che più volte ha pensato di farla finita o di vendicarsi di chi lo prendeva in giro e lo molestava.

Nella quarta stagione ha la sua rivincita. Prima diventa informatore della polizia per scovare chi vende droga e armi di contrabbando e poi trova la sua dimensione sia nel gruppo di amici sia con un nuovo amore. Tyler, infatti, comincia ad uscire con Estela De La Cruz, sorella di Monty. Per lui un finale a lieto fine, forse anche meritato visto ciò che ha passato.