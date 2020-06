The Witcher season 2, a breve le riprese: ecco le new entry

Dopo la terribile pandemia da Coronavirus, gli studi di produzione in Gran Bretagna stanno pian piano riaprendo. Tra questi ricordiamo Elstree Studios, Twickenham Studios e, come riportato da Deadline, anche Arborfield/Longrcoss Studios e i Maidstone Studios dovrebbero essere di nuovo pronti ad iniziare le riprese. Come informa Cinematographe, i primi a dover chiudere a causa della pandemia da Covid-19 sono stati gli Arborfield Studios il 16 marzo, dopo che Netflix ha terminato la produzione di The Witcher.

Lo stesso giorno, guarda caso, in cui l’attore Kristofer Hivju, è risultato positivo al virus. l’a.d. Bob Terry ha dichiarato che a breve dovrebbero riaprire lo studio gemello Longcross, celebre per produzioni quali Skyfall e Captain Phillips.

THE WITCHER: GERALT È PRONTO A TORNARE IN AZIONE

Henry Cavill, famoso per il ruolo di Clark Kent/Superman Ne L’uomo d’acciaio e Justice League, è pronto a tornare in azione nei panni dello strigo Geralt di Rivia nella seconda stagione di The Witcher. Ovviamente, Cavill non sarà il solo a tornare nel cast. Nella season 2 di The Witcher ritroveremo i personaggi di Yennefer (Anya Chalotra), Jaskier (Joey Batey) e Ciri (Freya Allan). Ci saranno, inoltre, alcune new entry: Coen (Yasen Atour), Vereena (Agnes Bjorn), Lambert (Paul Bullion), Eskel (Thue Ersted Rasmussen), Lydia (Aisha Fabienne Ross), Nivellen (Kristofer Hivju) e Francesca (Mecia Simson).

SI LAVORERA’ IN MANIERA SICURA

Come precisato dal The Guardian, le riprese per la seconda stagione di The Witcher dovrebbero tenersi rispettando le severe regole anti-Covid disposte dalla British Film Institute e dalla British Film Commission. Come informa Spazio Games, l’idea è quella di far lavorare gli attori nella maniera più sicura, evitando al massimo i rischi di contagio tra i membri dello staff. Tutto ciò si tradurrà, di conseguenza, in distanziamento sociale, misurazione della temperatura obbligatoria ed altre disposizioni da rispettare in maniera minuziosa. Inoltre, sembra che anche The Batman di Matt Reeves abbia ricevuto l’autorizzazione a riprendere i lavori in Regno Unito.

