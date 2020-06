Tredici 4: come finisce la storia di Justin Foley in 13 Reasons Why

Forse non tutti possono essere salvati. La storia di Justin Foley in Tredici ci fa capire questo, che a volte il danno è troppo grande e non sempre si può rimediare: non importa quanto ci si provi. Ed è proprio dall’evoluzione del suo personaggio dalla prima all’ultima stagione che possiamo intuire questo.

Non si tratta però di un semplice fallimento perché la crescita di Justin nel tempo è evidente ma spesso è difficile scappare da sé stessi. Il ragazzo è passato da essere il classico giocatore di football che si fa trascinare dagli altri a diventare una persona più consapevole di sé, sempre più leale e disposto a mettere gli altri davanti a lui stesso.

La sua evoluzione è sicuramente molto particolare. Dalla terza alla quarta stagione lo vediamo toccare il fondo ma avere voglia di rialzarsi. Va in rehab e cerca di essere sobrio e pulito e di stare lontano dalle droghe ma il passato sembra sempre ritrovarlo. Justin affronta in questa stagione la morte della madre, scomparsa per overdose. Nonostante i due non fossero legati e ormai il ragazzo vivesse in pianta stabile a casa della famiglia Jensen, per lui è un duro colpo, forse più di quanto le persone intorno a lui siano riuscite a capire.

La fine di Justin e in generale la sua storyline è sicuramente una delle più tristi e toccanti. Hanno cercato di aiutarlo, ma sarà stato abbastanza? Si è lasciato lui andare troppo in fretta?

Quando l’HIV e tutti i problemi correlati sono ormai impossibili da combattere c’è un velo di tristezza in tutti, come è giusto che sia, e ci fa capire che in un certo senso il destino di Justin era forse già scritto.