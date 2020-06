Tredici 4: ecco la scena in cui è stata usata The Good Side di Troye Sivan

Una componente importante per Tredici è sempre stata quella della colonna sonora che sin dalla prima stagione ha dato ampiamente risalto ad alcuni dei momenti topici della serie.

Tra questi c’è sicuramente la scena del ballo nell’episodio 9 quando Winston immagina di ballare con Monty. Un momento catartico e importante per il personaggio che finalmente capisce di dover lasciar andare la sua battaglia. Nella scena i due ballano al centro della pista proprio sulle note di The Good Side di Troye Sivan.

Durante la scena il Monty immaginario invita Winston a vivere nel presente e pensare ai vivi e a quello che la vita ha ancora da offrirgli. A smettere di pensare all’idea che si era fatto di lui che era solo una fantasia perché i due non si conoscevano abbastanza.

Winston ribadisce per lui la loro storia è stata importante e che vedeva del potenziale, che avrebbe voluto una chance per loro. Monty si stacca dall’abbraccio di Winston, i due si baciano e va per la sua strada. Il ragazzo è finalmente pronto a lasciarlo andare e vivere la sua vita lasciandosi questo tragico dolore alle spalle.