Barbie Ferreira lascia Euphoria 3: Un addio pieno di lacrime

Se siete fan della serie non sarà una sorpresa, ma una triste conferma: Barbie Ferreira ha annunciato che lascerà Euphoria 3. L’attrice ha confessato sui social che ha detto addio al suo personaggio Kat e che non è stata una scelta facile.

L’addio ad Euphoria 3:

L’attrice ha annunciato la triste notizia ai fan attraverso una storia du Instagram:

Dopo quattro anni in cui ho potuto interpretare il personaggio più enigmatico e speciale, Kat, devo dire un addio pieno di lacrime. Spero che molti di voi possano essersi rivisti in lei come ho fatto io e che il suo viaggio per essere la persona che è oggi vi abbia portato gioia. Ho messo tutta la mia cura ed amore in lei e spero che lo abbiate percepito. Ti voglio bene Katherine Hernandez.

Il magazine Variaty ha chiesto alla HBO ed ai rappresentati di Barbie di fare ulteriori dichiarazioni, ma hanno rifiutato.

Il personaggio di Kat:

In Euphoria Kat è conosciuta per essere la migliore amica di Maddie (Alexa Demie) e Cassie (Sydney Sweeney), ma è stata apprezzata dai fan come modello di body positivity dopo che ha trovato un nuovo stile e più sicurezza in se stessa e nella sua sessualità.

Tutto, però, è cambiato nella seconda stagione, quando la sua storyline è diventata sempre meno importante e soprattutto presente. Sono iniziati a circolare una serie una serie di rumor sulla presunta tensione tra lei ed il creatore e showrunner Sam Levinson.

Tensione sul set di Euphoria:

Durante le riprese della seconda stagione HBO ha dovuto difendersi da alcune accuse mosse sui social di ambiente tossico sul set. Tre le presunte voci c’è un reclamo presentato a SAG-AFTRA per la mancata fornitura dei pasti in tempo e il rifiuto di consentire alle persone di usare il bagno. Il report afferma anche che il set “non aveva una vera e propria area di attesa per le comparse” . Tutte accuse smentite da HBO che afferma di aver sempre fatto il massimo per garantire il benessere di attori e staff.

Secondo quanto riferito, il creatore Sam Levinson e Barbie Ferreira avrebbero litigato sulla direzione della storia del personaggio. C’è chi ritiene che ci siano questi litigi dietro il taglio del ruolo di Kat nella seconda stagione. “Ho visto e letto così tante cose e non tutte sono vere”, ha detto l’attrice a Insider. “I riflettori su questa stagione sono stati tanti. Penso che i fan abbiamo così tanta passione e che anche le polemiche simboleggino l’impatto di Euphoria sul pubblico”.

Cosa succederà in Euphoria 3:

Questo addio inatteso, ovviamente, preoccupa un po’ i fan della serie, che ora attendono con ancora più ansia l’arrivo di Euphoria 3. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma pare che vedere la terza stagione dovremo aspettare fino al 2024.

Il finale della seconda stagione, concitato ed emozionante, ha lasciato molte porte aperte. Rue, dopo aver toccato il fondo, sembra essere sulla via della redenzione: ha chiesto scusa ad Elliot e si è riavvicinata a Jules (Hunter Schafer), ma non sappiamo se la loro storia sia da considerarsi un capitolo chiuso e, soprattutto, non è chiaro se Rue riuscirà a rimanere pulita (c’è ancora quella questione in sospeso della valigia con la droga, che deve ancora ripagare a Laurie).

C’è poi Fez (Angus Cloud) che ha visto morire davanti ai suoi occhi suo fratello Ash ed è rimasto lui stesso ferito; vedremo se finirà in carcere e come riuscirà ad andare avanti gravato dai sensi di colpa.