The Crowded Room: ecco il trailer e tutto quello che dovete sapere sulla nuova serie di Tom Holland

Dopo il primissimo teaser trailer ecco che AppleTv+ ha appena distribuito il primo trailer di The Crowded Room, la nuova serie di Tom Holland. The Crowded Room debutterà su AppleTv+ il prossimo 9 giugno.

Ecco il trailer di The Crowded Room

Tutto quello che dovete sapere su The Crowded Room

Numero degli episodi e data d’uscita

Il nuovo show firmato Apple consiste in una miniserie in 10 episodi con protagonisti Tom Holland, Amanda Seyfried ed Emmy Rossum.

The Crowded Room debutterà venerdì 9 giugno solo su Apple TV+.

La sinossi

La serie segue le vicende di Danny Sullivan (Tom Holland), un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. In un thriller avvincente, raccontato attraverso una serie di interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

Il cast

L’avvincente serie limitata è interpretata e prodotta da Tom Holland e creata dallo sceneggiatore e produttore esecutivo premio Oscar® Akiva Goldsman (“A Beautiful Mind”).

Nel cast dello show figurano anche: Amanda Seyfried, Emmy Rossu, Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz insieme alle guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

La serie è una coproduzione tra Apple Studios e New Regency. Akiva Goldsman è produttore esecutivo attraverso la sua Weed Road Productions. La serie è prodotta anche da Alexandra Milchan per EMJAG Productions e da Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency. Kornel Mundruczo, anch’egli produttore esecutivo, ha diretto diversi episodi, tra cui l’episodio pilota.

Potrebbe interessarti anche: