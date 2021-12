Tom Holland in ologramma racconta Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home è il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. È diretto da Jon Watts ed è interpretato da Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Zendaya, Alfred Molina e Marisa Tomei.

Il Multiverso è sempre più vicino. E anche Spider-Man: No Way Home. In occasione dell’uscita al cinema del nuovo film dell’MCU che, come è noto, aprirà altri mondi e linee temporali, abbiamo avuto il piacere di partecipare a un evento unico nel suo genere che ha contribuito a farci entrare già da oggi nello spirito del nuovo film dell’amichevole supereroe di quartiere.

Come spesso si dice da un momento critico si può spesso trovare uno stimolo in più ed è un po’ quello che è successo oggi al Teatro 10 di Cinecittà, quando l’ologramma di Tom Holland è apparso davanti a noi all’interno del cerchio di Doctor Strange.

Insomma, non la solita diretta su Zoom a cui ormai ci siamo tutti abituati ma un vero e proprio spettacolo studiato e curato nei minimi dettagli: un evento particolarissimo che ha saputo sfruttare a vantaggio del concept – quello del Multiverso, le restrizioni dovute al COVID-19.

Sebbene Tom fosse in diretta da Los Angeles il risultato è stato quello di aver dato vita, per almeno mezz’ora, a una sorta di realtà alternativa. Padrone di casa Alessandro Cattelan, conduttore d’eccezione, che ha accompagnato noi presenti e lo stesso Tom Holland in una dimensione inaspettata.

Nel corso della conferenza Tom Holland ha avuto modo di raccontare del suo ruolo nell’MCU ora che l’uscita del film si avvicina. “È incredibilmente eccitante, abbiamo lavorato duro perché questi sono film che non esistono come prodotti a se stanti, ma sono interconnessi gli uni con gli altri”, ha detto l’attore. “Essere qui oggi a parlare con voi per me è grandioso, ma non sarebbe stato possibile senza il lavoro di tutti”.

Non sono mancati degli accenni riguardo al rapporto con la fama (tutti sanno quanto Tom tenga alla sua privacy, sopratutto oggi alla luce della sua relazione con Zendaya), una tematica che lo stesso Spider-Man si troverà ad affrontare in questo nuovo film.

Motivo per cui l’attore ci ha tenuto a sottolineare che “sebbene questi siano considerati film da pop corn, c’è un grandissimo approccio drammatico al personaggio che deriva da una sceneggiatura di alto livello”. Forse proprio per questo come ha fatto notare lo stesso Tom Holland “questi film riescano a comunicare con tantissimi spettatori in tutto il mondo, creando un vero e proprio legame emotivo con loro”.

Non sono poi mancati dei piccoli accenni anche al film. Tom si è detto onorato di aver potuto recitare a fianco di attori iconici della saga, come Alfred Molina e Willem Dafoe (rispettivamente Dottor Octopus e Green Goblin) dal momento che è sempre stato grande fan dei film con Tobey Maguire e Andrew Garfield. Riguardo gli ex Spider-Man, della cui cui presenza in No Way Home si vocifera da tempo, Tom non si è sbilanciato, “I loro film mi hanno già ispirato moltissimo”, lasciandoci la sorpresa per quando il film uscirà al cinema.

Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale a partire dal 15 dicembre.