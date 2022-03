Euphoria – Barbie Ferreira replica alle voci sul clima tossico sul set

Euphoria rappresenta senza dubbio una delle serie cult degli ultimi due anni. Come spesso accade il successo porta con sè anche numerose polemiche. Negli ultimi giorni HBO ha dovuto difendersi da alcune accuse mosse sui social di ambiente tossico sul set. Anche l’attrice Barbie Ferreira ha voluto parlare della questione

Tre le presunte voci c’è chi avrebbe presentato a SAG-AFTRA per la mancata fornitura dei pasti in tempo e il rifiuto di consentire alle persone di usare il bagno. Il report afferma anche che il set non aveva una vera e propria area di attesa per le comparse . Tutte accuse smentite da HBO che afferma di aver sempre fatto il massimo per garantire il benessere di attori e staff.

Secondo quanto riferito, il creatore Sam Levinson e Barbie Ferreira, che interpreta Kat Hernandez, avrebbero litigato sulla direzione della storia del personaggio. C’ chi ritiene che ci siano questi litigi dietro il taglio del ruolo di Kat nella seconda stagione. Ho visto e letto così tante cose e non tutte sono vere, ha detto l’attrice a Insider. I riflettori su questa stagione sono stati tanti. Penso che i fan abbiamo così tanta passione e che anche le polemiche simboleggino l’impatto di Euphoria sul pubblico.

A volte le cose fanno il corso e non sempre hanno un fondo di verità. Forse è solo eccesso di curiosità e entusiasmo. Tutto questo fa parte del lavoro per cui ho firmato e accetto il bene e il male. Il percorso di Kat in questa stagione è è più intimo e misterioso, ha continuato. Attraversa segretamente molte crisi perchè tutti hanno dei momenti di follia. L’attrice ha sottolineato che la sua storyline era stata già pensata così mettendo quindi un punto sulle polemiche.

