Tom Holland: The Crowded Room l’ha aiutato ma anche distrutto

Tom Holland è ora sobrio da più di un anno grazie a The Crowded Room ma si prenderà una pausa dalla recitazione per almeno un anno proprio a causa dello show. La serie Apple l’ha aiutato ma anche stravolto. A pronunciarsi ufficialmente è direttamente Tom Holland, che, senza filtri, rivela quanto sia stato utile ma al tempo stesso difficile e duro il lavoro sul set di The Crowded Room.

Ecco il trailer della serie tv di Tom Holland:

The Crowded Room: la serie ha salvato l’attore di Spider-Man ma lo ha anche distrutto

Secondo Holland, la serie lo ha aiutato ad affrontare i suoi demoni personali spingendolo a combattere la dipendenza dall’alcool ma al tempo stesso lo ha anche profondamente scosso e fisicamente distrutto.

“Mi sono rivisto nel personaggio anche per quanto riguarda la mia vita privata. Ricordo di aver attraversato una crisi a casa e di aver pensato, ‘Mi raderò la testa. Ho bisogno di radermi la testa perché ho bisogno di sbarazzarmi di questo personaggio.’ E, ovviamente, eravamo a metà delle riprese, quindi ho deciso di non farlo… È stato diverso da qualsiasi cosa avessi mai sperimentato prima. Imparare a conoscere la salute mentale e il suo potere, parlare con gli psichiatri delle lotte di Danny e Billy è stato qualcosa che è stato così istruttivo per la mia vita. Mi ha insegnato a riconoscere fattori scatenanti come i social media, che mi stressano. Spero che gli spettatori di The Crowded Room imparino ad avere più rispetto e comprensione per le persone che stanno attraversando problemi di salute mentale” – ha dichiarato l’attore ai microfoni di EW.

Da un lato ha affermato di essersi rivisto nel personaggio di Danny per quanto riguarda la mia vita privata e parlando con gli psichiatri delle lotte del suo personaggio ha imparato a conoscere la salute mentale e il suo potere ed ad identificare i suoi problemi soprattuto per lui legati ai social. Putroppo però la serie l’ha anche profondamente stancato sia fisicamente che psicologicamente essendo sia attore che produttore e dovendo quindi affrontare sia le sfide interpretate che quelle produttive sul set.

Così ha ammesso che al termine delle riprese è fuggito in Messico per una settimana di vacanze ed ha compreso che ha bisogno di allontanarsi dalla recitazione per un anno di pausa. Sicuramente al termine dell’anno sabbatico tornerà a vestire i panni di Spider-Man nel prossimo film firmato Marvel e Sony.

