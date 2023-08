Euphoria: E’ scomparso a 25 anni Angus Cloud, l’addio del cast della serie

Angus Cloud è scomparso il 31 Luglio a soli 25 anni; l’annuncio è stato dato dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale, che, però, non ha specificato le cause della morte dell’attore di Euphoria. La tragica notizia ha colto tutti di sorpresa e molti colleghi hanno condiviso messaggi di addio sui social.

Addio Angus Cloud:

La famiglia ha dato la triste notizia con questo messaggio:

Con il cuore pesante abbiamo dovuto dire addio ad un essere umano incredibile oggi. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era molto speciale per noi in molti modi. La scorsa settimana ha sotterrato suo padre ed ha avuto molte difficoltà ad affrontare il lutto. L’unico conforto è nel sapere che che Angus ora si è riunito con suo papà, che era il suo migliore amico. Angus ha sempre parlato apertamente della battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere ricordare a tutti gli altri che non soli e che non bisogna combattere questa lotta da soli in silenzio.

I messaggi del cast di Euphoria:

Il primo a scrivere un tributo all’attore che interpretava Fezco è stato il creatore della serie, Sam Levinson: “Non c’era nessuno come Angus. Lui era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci. Lui stava anche lottando, come molti di noi, con problemi di dipendenza e depressione. Spero sapesse quanti cuori ha toccato. Gli volevo bene. E gliene vorrò sempre. Riposa in pace e Dio benedica la tua famiglia“. Mentre il produttore della serie, Drake, lo ha salutato con una IG stories con una sua foto e la scritta: “Anima buona“.

L’attrice Kathrine Narducci, che interpretava la nonna di Fez, ha scritto su Twitter: “Angus tu eri una bella anima gentile. Ci hai lasciato troppo presto“. Anche Javon Walton, che interpretava il fratello minore, Ashtray, ha condiviso delle immagine insieme ad Angus con le didascalie “Riposa in pace” e “Per sempre famiglia”.

Sul profilo ufficiale della serie è apparso un messaggio diffuso dalla produzione: “Siamo molto tristi di aver saputo della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso ed era parte della famiglia di Euphoria ed HBO. Mandiamo le nostre condoglianze ai suoi amici e la sua famiglia in questo momento difficile“.

L’addio di Hollywood a Angus Cloud:

Anche altri attori ed artisti di Hollywood hanno voluto condividere un pensiero su Angus Cloud dopo la sua scomparsa; ecco alcuni dei post:

