La casa di carta- da Tokyo a Berlino, perché guardare il documentario

L’ultima stagione de La casa di carta è ufficialmente disponibile su Netflix dallo scorso 3 dicembre. Gli ultimi cinque episodi ci hanno emozionato e siamo contenti di come gli sceneggiatori abbiano deciso di concludere la serie spagnola. Se siete dei super fan del Professore e della banda vi consigliamo anche il documentario Da Tokyo a Berlino per dare uno sguardo al dietro le quinte

La casa di carta – Da Tokyo a Berlino è un documentario composto da due lunghi episodi di circa 50 minuti per svelare il dietro le quinte degli ultimi dieci episodi. Durante la visione il pubblico puà ascoltare le voci dei protagonisti, degli sceneggiatori e della produzione che commentano i momenti più importanti. Quali scene sono stati più difficili da girare? Come entrare nel personaggio? Com’è stato il clima sul set? Come riuscire a dire addio a personaggi così importanti e iconici? Sono solo alcune delle domande a cui troverete risposta guardandolo.

Non vogliamo rovinarvi la visione e le soprese ma potrete scoprire per esempio che la piattaforma petrolifera in Norvegia aveva come location reale l’arcipelago delle Canarie. I creatori hanno poi rivelato di non aver avuto un’idea per il finale fino a poco prima delle riprese. Tutto chiedevano il copione e loro non sapevano come concludere. Attraverso le voci dei protagonisti capiamo che la banda è diventata una famiglia anche nella vita reale. Insomma questo documentario è interessante e merita di essere visto per capire quanto lavoro, dedizione, emozioni, difficoltà e gioie esistono dietro una produzione capace di intrattenere milioni di persone in tutto il mondo.

