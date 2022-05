Star Wars: tutte le novità annunciate allo Star Wars Celebration

In concomitanza dell’uscita di Obi-Wan Kenobi, che arriva oggi su Disney+, sono state rese note tutte le news annunciate durante lo scorso Disney D23. Nel corso della convention sono state infatti annunciate tante novità, soprattutto riguardanti il mondo di Star Wars.

The Mandalorian 3

Mando e Grogu torneranno con una nuova stagione che sarà disponibile su Disney+ a febbraio 2023.

Andor

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

La serie debutterà con i primi due episodi il 31 agosto in esclusiva su Disney+.

Skeleton Crew

Tra le altre novità dell’universo di Star Wars c’è anche Skeleton Crew. La serie, del tutto originale, vedrà come protagonista Jude Law e sarà prodotta da Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau e Dave Filoni.

Skeleton Crew arriverà in streaming nel 2023.

Tra le prossime serie in uscita ci sarà anche Ahsoka con protagonista Rosario Dawson, la quale si è collegata durante il panel di Star Wars dal set delle riprese. Non c’è ancora una data precisa per l’uscita, ma pare che la serie verrà distribuita su Disney+ durante la primavera del 2023.