The Mandalorian 3: il nuovo spot del Super Bowl

Secondo voi poteva mancare lo spot dedicato a The Mandalorian 3 durante l’evento del Super Bowl? Ovviamente no! La nuova stagione della serie firmata Star Wars arriverà il 1 marzo solo su Disney+. Durante l’evento sportivo più atteso dell’anno Disney ha distribuito un nuovo spot che mostra il protagonista interpretato da Pedro Pascal e il piccolo Baby Yoda pronti ad iniziare una nuova avventura, questa volta sul pianeta Mandalore.

Ecco il nuovo spot di The Mandalorian 3

Il cast della serie

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Grande assente, in questa terza stagione, Gina Carano che è stata licenziata dalla Disney a seguito delle sue ideologie estremiste. Ancora non è chiaro come verrà giustificata l’assenza del suo personaggio e/o in che modo verrà rimpiazzato, non ci resta quindi che aspettare per scoprirlo.

Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.