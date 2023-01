5 consigli per ridurre il tempo davanti ad uno schermo ogni giorno

Ad oggi non è inusuale guardarsi intorno e vedere le persone accanto a noi intente ad utilizzare il proprio smartphone.

E se i dispositivi elettronici l’hanno fatta da padrone durante la pandemia, sia per lavorare in smart working che per tenersi in contatto con le persone care, la tendenza di media degli italiani di stare 6 ore al giorno al telefono, è sicuramente preoccupante.

Studi medici confermano che l’uso eccessivo del telefono può interferire con il sonno e la salute dell’individuo.

Quali sono, allora, i metodi per ridurre il tempo trascorso davanti ad uno schermo? Gli esperti di Ebuyer hanno pubblicato 5 suggerimenti su come ridurre il nostro screen-time.

Come trascorrere meno tempo davanti allo schermo

1. Passa alla scala di grigi

Sia iOS che Android ti consentono di trasformare il display del tuo telefono in una scala di grigi. Senza tutti i colori brillanti, i tuoi dispositivi iniziano a perdere il loro fascino visivo.

Per gli utenti iPhone, vai in Impostazioni. Quindi, seleziona Accessibilità > Display & Text Size > Color Filters. E, infine, attiva l’opzione scala di grigi.

Gli utenti Android possono farlo aprendo i pannelli Impostazioni e andando in Benessere digitale. Scegli Rilassati e puoi attivare la scala di grigi ora o programmarla per un secondo momento.

2. Utilizza i tool del tuo telefono

Quando si tratta di screen-time mobile, sia iOS che Android hanno una serie di app che ci possono aiutare. Dalle app che incoraggiano a vivere più nel presente – come ad esempio Headspace – a app che bloccano una certa app dopo un tot di utilizzo.

Una volta che si è consapevoli di quali app si utilizzano di più senza averne particolarmente bisogno, sarà facile impostare un limite giornaliero che ci spingerà a fare altro, come ad esempio leggere un bel libro o andare a fare una passeggiata.

3. Continua a muoverti

Spesso se si lavora in smart working, la mancanza di spostamenti per andare a lavoro può davvero mettere a dura prova il nostro esercizio quotidiano. Pertanto, è essenziale programmare i momenti della giornata in cui è possibile muoversi, che si tratti di una pausa yoga all’ora di pranzo o di una passeggiata mattutina prima di iniziare la giornata.

Assicuriamoci inoltre di fare pause regolari lontano dai dispositivi, sia che si tratti di preparare un caffè o trascorrere un po ‘di tempo all’aria aperta.

4. Non mangiare davanti allo schermo

È fin troppo facile pranzare davanti al computer o guardando i social. Anche quando la giornata lavorativa è finita, molti di noi si trovano a mangiare guardando l’ultima serie Netflix o la TV.

L’ideale sarebbe evitare di cenare davanti ad uno schermo, così da dare spazio anche allo spendere tempo coi nostri cari, se possibile.

5. Riduci lo screen-time prima di andare a letto

Gli studi hanno dimostrato che il forte bagliore degli schermi elettronici può interferire con il sonno. Quindi, assicurandoci di mettere giù il telefono almeno un’ora prima di coricarsi, ci prenderemo cura del nostro benessere e della nostra salute.

La sera, per aiutare il nostro cervello a staccare, è bene tenere le luci soffuse e il telefono in night mode. Anche meglio se proprio non lo usiamo, prediligendo un libro o una qualche attività rilassante che non comprenda uno schermo.