The Mandalorian 2 è finito. Con il caricamento dell’episodio The Rescue (il salvataggio, in italiano) si è conclusa una seconda stagione eccezionale a dir poco. Una stagione che, va detto, non avrebbe potuto chiudersi nel migliore dei modi. Siamo letteralmente senza parole!

The Rescure, il finale di stagione di The Mandalorian 2, è un ottovolante di emozioni, è magia pura, e

The Mandalorian – Trama e recensione di The Rescue, il finale di stagione

Mando e i suoi compagni partono finalmente alla ricerca del piccolo Baby Yoda/Grogo, nelle mani del perfido Moff Gideon e della sua astronave.

Dopo essere sbarcati sull’astronave, il gruppo affronta un gruppo di agguerriti stormtrooper e di terribili darktropper. Questi ultimi automi, per un soffio, non uccidono il protagonista, che riesce però a sfuggire dal loro attacco e a raggiungere Moff Gideon. Il perfido generale architetta un tranello con Mandalorian, che accerra l’accordo di scambio fra Baby Yoda e la spada laser nera di Gideon. Gideon però attacca Mando, non riuscendo ad ucciderlo.

Mando e i suoi compagni dovranno però ben presto affrontare l’attacco di nuovi dark troopers. In loro aiuto arriverà presto Luke Skywalker, il cavaliere Jedi accompagnato dal fidato R2D2. Quest’ultimo prenderà finalmente in consegna Baby Yoda, che prenderà in consegna da un commosso Mando. Una puntata estremamente emozionante e soprattutto di incredibile impatto per tutti gli appassionati della saga di Star Wars, che mai si sarebbero aspettati di rivedere Mark Hamill (ringiovanito con la computer grafica) anche in questa spettacolare serie originale Disney plus!

Appuntamento a fine 2021, dunque, per una terza stagione che a questo punto davvero non vediamo l’ora di scoprire!

