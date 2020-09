The Mandalorian 2: ecco il trailer della serie in arrivo il 30 ottobre

Dopo il debutto su Disney+ a marzo, sta per tornare The Mandalorian con una stagione tutta nuova. The Mandalorian 2 sbarcherà infatti sulla piattaforma streaming a partire dal 30 ottobre. Con tutta probabilità gli episodi saranno rilasciati ogni settimana, come per la prima stagione.

Nell’attesa Disney ha diffuso oggi il primo trailer della serie, in cui possiamo finalmente rivedere il Mandaloriano e il Bambino.

Guarda il trailer della serie:

The Mandalorian | Seconda Stagione Trailer Ufficiale | Disney+

La sinossi ufficiale di The Mandalorian 2

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.

La serie

The Mandalorian è interpretata da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. I registi della nuova stagione sono Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo.

Ma non finisce qui, perché dopo The Mandalorian 2 arriverà anche una terza stagione come vi avevamo già accennato. La notizia era stata ufficializzata questa primavera, in piena emergenza Covid-19, dunque le riprese non sono ancora iniziate.

Sappiamo però che il team creativo, capitanato da Jon Favreau, è al lavoro sui concept e sulla storia. Non possiamo azzardare ipotesi su quello che vedremo o non vedremo, prima attendiamo l’uscita di The Mandalorian 2 per farci un’idea di che cosa succederà.

È molto probabile però che la seconda stagione si concentri sull’identità di Baby Yoda, di cui tanto si è discusso, ma anche su quella dello stesso Mandaloriano.