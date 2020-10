The Mandalorian: i poster dei protagonisti della seconda stagione

La Disney ha reso noti i poster riguardanti i protagonisti della seconda stagione di The Mandalorian, la serie Lucasfilm acclamata dalla critica. Il Mandaloriano e il suo compagno di viaggio, il Bambino, continuano il loro viaggio nella galassia, affrontando pericoli di ogni sorta, combattendo nemici e, allo stesso tempo, facendosi nuovi alleati. È un’era di caos e incertezze dopo la fine dell’impero galattico per mano dei ribelli, che hanno vinto la guerra. Luke Skywalker ha sconfitto Darth Vader, mentre l’imperatore Palpatine è disperso.

THE MANDALORIAN: IL CAST

Nel cast di The Mandalorian 2 troviamo Pedro Pascal assieme alle guest star Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. Alla regia della nuova stagione troviamo Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. Favreau, nel ruolo di showrunner, riveste anche il ruolo di produttore esecutivo assieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo.

ARRIVA BOBA FETT (E NON SOLO)

Oramai è risaputo come nella seconda stagione ci sarà anche Boba Fett, uno dei personaggi storici della serie cinematografica di Star Wars. Come leggiamo da Screenweek a interpretarlo è un attore che gli appassionati del franchise conoscono molto bene: stiamo parlando di Temuera Morrison. Quest’ultimo ha interpretato in passato il personaggio di Jango Fett in Star Wars: L’attacco dei cloni.

Tra i nuovi personaggi che vedremo in azione in quella che è ufficialmente la prima serie live action ispirata all’universo di Star Wars, anche Timothy Oliphant (Santa Clarita Diet, Justified) e Rosario Dawson. L’attrice in questione interpreterà il personaggio di Ahsoka Tano, già vista in azione nelle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels. Nella continuity della saga, Ahsoka è la padawan di Anakin Skywalker. The Mandalorian 2 partirà su Disney Plus il prossimo 30 ottobre.

