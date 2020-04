The Mandalorian: chi è Baby Yoda? Ecco le teorie più assurde del web

Già da prima dell’arrivo in Italia di Disney+ il mondo si era intenerito davanti alle immagini di Baby Yoda. Ora che finalmente possiamo vedere The Mandalorian in streaming sulla piattaforma Disney abbiamo iniziato a farci qualche idea su questo misterioso e adorabile personaggio.

Talmente misterioso che il marketing di lancio di The Mandalorian l’aveva tagliato fuori per sorprendere i fan, anche se a oggi non è ancora chiaro chi sia il “Bambino” questo il suo nome. A quanto pare solo Jon Favreau e la crew sono a conoscenza del suo vero nome e probabilmente anche della sua identità. Dettagli che sicuramente saranno rivelati nella seconda stagione di The Mandalorian.

Nonostante tutto, questo non ha impedito ai fan di sbizzarrirsi in teorie riguardanti proprio lui, il piccolo Baby Yoda. Noi ne abbiamo scelte 3.

Ecco le teorie su chi potrebbe essere Baby Yoda:

1) È la reincarnazione di Yoda

Se conoscete la saga di Star Wars sapete benissimo che, ne Il ritorno dello Jedi, il Maestro Yoda sparisce ritornando sotto forma di spirito della Forza. Una sorta di morte che accomuna tutti i Jedi. Fin qui tutto regolare.

Alcuni fan hanno però ipotizzato che il Bambino visto ne The Mandalorian potrebbe essere proprio la reincarnazione del Maestro di Luke Skywalker. Si tratta però di una teoria improbabile per diversi motivi. In primis perché abbiamo già visto riapparire Yoda in forma di spirito alla fine de Il ritorno dello Jedi, inoltre le vicende di The Mandalorian sono ambientate cinque anni dopo quelle di questo film.

Dal momento che Baby Yoda ha 50 anni (sì, la sua razza invecchia molto lentamente) significa che al momento della morte di Yoda lui doveva essere già nato…

2) È nato dalla Forza

Si tratta di una teoria abbastanza complicata, ma a quanto pare è una di quelle che vanno per la maggiore in rete. Controllando le date degli eventi di The Mandalorian con quelle di Una nuova speranza e La minaccia fantasma, alcuni fan si sono resi conto che sia Baby Yoda che Anakin Skywalker siano entrambi nati prima di Episodio IV.

Coincidenze? Secondo alcuni no. Il piccolo Baby Yoda sarebbe nato dalla Forza per bilanciare l’equilibrio tra lato oscuro e chiaro dal momento che Anakin Skywalker, il bambino della profezia, ha poi scelto di intraprendere la strada del lato oscuro della Forza.

Insomma, il tutto è abbastanza intricato… però potrebbe davvero avere senso.

3) È il figlio di Yoda e Yaddle

Teoria molto inflazionata, assai probabile ma forse questo troppo scontata. Se siete fan di Star Wars ricorderete che Yoda non è il solo della sua specie a essere comparso nella saga. Yaddle, vista ne La minaccia fantasma, la sensitiva della Forza è l’unica della stessa specie del Maestro Jedi che insieme a lui potrebbe aver dato alla luce il Bambino.

Ovviamente questo andrebbe del tutto contro il codice dei Jedi. Motivo per cui l’esistenza di Baby Yoda è rimasta segreta. La teoria romantica è abbracciata da molti fan che sarebbero felici di veder coinvolto il mitico Yoda in una storia d’amore.