The Mandalorian 2: nella premiere cè un riferimento ad Iron Man

Nella premiere della seconda stagione di The Mandalorian vi è un riferimento ad Iron Man. Stiamo parlando dell’indimenticabile film, pietra miliare del Marvel Cinematic Universe, uscito nel lontano 2008. Il rimando al lungometraggio lo si può notare nella puntata intitolata: “Capitolo 9: Lo sceriffo”, la prima diretta da Jon Favreau. Il regista, utilizzando l’attrezzatura da mandaloriano appartenente al personaggio di Cobb Vanth, interpretato dall’attore Timothy Olyphant, ha citato la celebre scene in cui Tony Stark lancia un razzo ai danni di un carro armato appartenente al nemico, allontanandosi poi dal campo di battaglia.

Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui!

THE MANDALORIAN 2: LA CITAZIONE AD IRON MAN CHE NON TI ASPETTI

Alla fine di questo paragrafo proponiamo proprio il video in cui è visibile dettagliatamente la citazione da parte di Mandalorian al primo film di Iron Man. Le scene di entrambe le produzioni sono state messe in confronto nel filmato e le analogie sono bene evidenti. Ricordiamo come le avventure di The Mandalorian siano ambientate tra Star Wars Episodio VI ed Episodio VII. Come informa Everyeye, gli episodi della seconda stagione saranno postati sulla piattaforma streaming Disney Plus fino al 18 dicembre.

MCU: CARDI B OMAGGIA SCARLETT WITCH

Allontanandoci un attimo dall’argomento principale, Star Wars, facciamo un balzo nella Marvel. Ricordiamo agli interessati come prossimamente su Disney Plus dovrebbe debuttare la nuova serie ambientata nell’MCU, Wandavision. Il serial avrà come protagonisti Wanda Maximoff (Scarlett Witch) e la Visione, già visti al cinema e interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Sempre da Everyeye leggiamo che purtroppo la serie non sarà disponibile a novembre come si credeva fino a poco tempo fa. Nel frattempo, la rapper statunitense Cardi B ha omaggiato la strega mutante e sorella di Pietro Maximoff tramite un cosplay che vi proponiamo qui di seguito.

Per aggiornamenti su The Mandalorian e il Marvel Cinematic Universe continuate a seguirci!