The Mandalorian 3: al via i lavori per la nuova stagione

In attesa di vedere l’episodio conclusivo di The Mandalorian, che sarà rilasciato su Disney+ venerdì 1 maggio, c’è una bella notizia per tutti i fan. Visto il successo della serie, la Disney ha già deciso di avviare la pre-produzione di una terza stagione. A rivelarlo è Variety, secondo cui alcuni fonti vicini al creatore Jon Favreau avrebbero confermato l’avvio della lavorazione.

Sembra che, visti i tempi di lavorazione molto lunghi, la pre-produzione della serie sia partita il 20 aprile con i primi concept. Ovviamente si tratta di uno studio preliminare, dal momento che le riprese non potranno ripartire prima di parecchio tempo. Inoltre prima di mettersi al lavoro sulla terza stagione, deve essere completato The Mandalorian 2 già annunciato diversi mesi fa.

Cosa vedremo nelle nuove stagioni di The Mandalorian? (ATTENZIONE SPOILER!)

È molto presto per dire cosa succederà nella terza stagione di The Mandalorian, ma possiamo provare a indovinare cosa accadrà nella seconda. Negli USA la prima stagione è andata in onda da tempo, dunque si sa che nell’episodio 8 Mando non solo riesce a recuperare il Bambino ma parte con lui alla ricerca del suo pianeta natale.

La seconda stagione dovrebbe dunque concentrarsi sulla ricerca dell’identità di Baby Yoda – e probabilmente anche dello stesso Mandaloriano.

Nel cast è confermato Pedro Pascal nel ruolo del protagonista. A fianco a lui anche Giancarlo Esposito nel ruolo di Moff Gideon. Ancora mistero sull’effettiva presenza di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, la giovane Jedi apprendista di Anakin Skywalker già apparsa in The Clone Wars.

Dal momento che questo personaggio non appare in L’attacco dei cloni forse si teme di darle in ruolo troppo rilevante che poi non troverebbe una spiegazione in eventi già narrati. Non ci resta che aspettare!