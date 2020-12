Fortnite stagione 5: il video della skin di The Mandalorian

Star Wars si appresta a entrare nel mondo di Fortnite stagione 5, tramite la skin del personaggio di The Mandalorian, protagonista dell’omonima serie tv disponibile su Disney Plus. Un video reso noto sul web ha mostrato il debutto del cacciatore di taglie nel videogame. Il filmato mostra i primi minuti di gameplay di Mando, che stavolta non sembra essere accompagnato dal suo piccolo e inseparabile amico Baby Yoda. Dopo l’invasione degli eroi Marvel ora tocca al character di un altro celebre franchise interagire con il mondo videoludico di Epic Games. Come leggiamo da Movie Player i giocatori riceveranno missioni da compiere proprio come Mando nella serie televisiva da cui proviene.

FORTNITE: LA SKIN DI THE MANDALORIAN

I giocatori potranno avere accesso a una skin di The Mandalorian e, come se questo non bastasse, una volta giunti all’ottavo livello otterranno un banner mandaloriano, un’emoticon di Baby Yoda, una schermata di attesa e altri contenuti esclusivi ispirati alla serie tv. Una volta raggiunto il livello 100, tramite il compimento di altre missioni, i giocatori riceveranno altri contenuti inediti come stili aggiuntivi ed emoticon. Il sito di Fortnite ha reso noto che “i più grandi cacciatori delle varie realtà come il Mandaloriano prenderanno parte a una battaglia caotica che darà forma al futuro dell’isola”. Intanto, Mando e il tenerissimo Baby Yoda proseguono il loro avventuroso viaggio nella seconda stagione in streaming su Disney Plus.

Fortnite Chapter 2 - Season 5 Battle Pass Gameplay Trailer

Watch this video on YouTube

L’EVENTO DI GALACTUS

La battaglia per il Nexus sembra essere terminata con l’avvento di Galactus, il divoratore di mondi del Marvel Universe, sull’isola di Fortnite. I nostri eroi hanno unito le forze per fermare il malvagio essere cosmico. Con tale evento si apre una nuova era per Fortnite, così come una nuova modalità di abbonamento per i gamer più fedeli che avranno l’opportunità di sbloccare diversi oggetti con il pagamento di una piccola somma al mese. Lo scontro con Galactus è avvenuto a bordo di un bus della battaglia opportunamente modificato per l’evento.

Per aggiornamenti su Fortnite e altri videogame, continuate a seguirci!