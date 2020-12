The Mandalorian senza maschera com’è fatto?

Nella settima puntata di The Mandalorian 2, intitolata Il Vendicatore, il personaggio protagonista finalmente si toglie la maschera!





Mando, questo il nomignolo del personaggio che ha dato vita alla saga, si ritroverà infatti costretto in una situazione che lo metterà in seria difficoltà. Proprio per riuscire ad uscire dovrà dunque levarsi il casco che gli copre il viso.

Nonostante ciò, questa novità non dovrebbe avere stupito più di tanto i fan della serie di Disney Plus. Già, perché se ben ricorderete questa non è la prima volta che vediamo il Mandaloriano in viso! Scoprite dunque qui su Ginger Generation la trama completa di questo nuovo episodio!

The Mandalorian senza maschera in Il Vendicatore: trama e recensione dell’episodio 7!

Come ricorderete, nella puntata precedente Mando ha perso l’adorato Baby Yoda. Il piccolo è infatti stato rapito dalle truppe del perfido Moff Gideon.



In suo aiuto nella ricerca del piccolo entrano dunque in gioco Boba Fett e Cara Dune. Quest’ultima conduce Mando a Migs Mayfeld, vecchio nemico del cacciatore di taglie. Mayfield aiuterà il trio a trovare le coordinate dell’astronave di Gideon.

L’uomo condurrà Mando in una raffineria imperiale segreta, dove i due si incroceranno con Valin Hess, ex capo di Mayfield e generale imperiale. Hess inviterà i due a bere ma farà perdere le staff a Mayfield, che gli sparerà uccidendolo e dando vita ad una concitata fuga dalla base.

Riusciti a scappare dalla base, Mando e Mayfield prenderanno strade separate. L’ex soldato imperiale verrà liberato da Cara Dune per l’aiuto. Mando invierà un messaggio a Gideon promettendo che presto rimetterà le mani su Grogu.

Un episodio davvero pieno di carica ed emozioni, ma anche di risate. Nel caso in cui non vi ricordaste chi è davvero Mandalorian vi invitiamo a cliccare qui. Di recente vi avevamo infatti raccontato chi è l’attore che si nasconde dietro la sua maschera!