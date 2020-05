The Mandalorian: cosa è successo nel finale di stagione

Dopo 8 episodi la prima stagione di The Mandalorian è arrivata alla sua conclusione. L’episodio è disponibile da oggi in streaming in esclusiva sulla piattaforma Disney+. Noi l’abbiamo visto e vogliamo raccontarvi il finale di stagione.

ATTENZIONE SPOILER!!!

Che cosa è successo nel finale di stagione?

Come avevamo visto alla fine del 7° episodio, Baby Yoda è stato catturato da due soldati dell’Impero. Salvato dal droide IG-11, il piccolo si ricongiungerà con Mando, Cara Dune e Greef Karga decisi più che mai a salvarlo. Dopo aver sgominato il nemico Mando e il bambino partiranno con un jet-pack alla ricerca della stirpe del piccolo

Che cosa ne pensiamo del finale di The Mandalorian

Nonostante gli episodi centrali della serie non ci abbiano convinto troppo, il finale di stagione di The Mandalorian ci regala un racconto in pieno stile Star Wars. Una narrazione in cui azione e tempi comici (vedi il droide IG-11 che ricorda un po’ C3PO) sono in perfetta sintonia con l’andamento della storia.

Insomma, un buon modo per farsi perdonare dei momenti morti che hanno contraddistinto le fasi centrali della serie. Ora, con una storia ben delineata, dovrebbe essere più facile mantenere una linea di questo tipo nella seconda stagione.

L’identità di Mando e i Jedi

Lo stile narrativo classico di Star Wars si sente anche per via della scelta del flashback, attraverso cui viene raccontato il passato di Mando. Un trovatello cresciuto dai Mandaloriani, di cui ha poi abbracciato la fede. Qualcosa che ricorda vagamente il destino di molti personaggi della saga, orfani o comunque cresciuti lontano dalla famiglia. Da Anakin e Luke Skywalker, fino a Rey. Non sappiamo ancora la sua identità, ma per la prima volta riusciamo a vederlo in volto.

Anche perché, sicuramente il destino di Mando si legherà a quello dei Jedi. Come gli viene rivelato dall’Armaiola, il Bambino fa parte di questa stirpe di monaci stregoni ai quali deve essere ricondotto.

Dobbiamo aspettarci quindi un plot twist in cui la storia di Mando si intrecci con quella dei Jedi? Forse. Anche perché ricordiamolo, sebbene la saga degli Skywalker sia ufficialmente chiusa tutto è partito da lì e probabilmente tutto tornerà sempre lì per la gioia dei fan.