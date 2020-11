The Mandalorian 2: come acquistare il merch di Baby Yoda (prezzi)

In questo articolo vi daremo succose novità riguardanti il merchandise ispirato a The Mandalorian. Ricordiamo come sia da poco approdata su Disney Plus la seconda stagione della serie tv ambientata nell’universo di Star Wars. Ovviamente, parlando di merchandise a tema Mandalorian, dobbiamo obbligatoriamente menzionare i Mando Mondays e al riguardo possiamo dire come finalmente l’attesa sia finita. Il primo dei Mando Mondays previsti è finalmente arrivato e questo è solo l’inizio. All’evento digitale “Mando Mondays” hanno preso parte star della serie tv come Giancarlo Esposito, Pedro Pascal e Carl Weathers. Gli attori hanno presentato (e provato per noi) gli ultimi imperdibili prodotti ispirati alla serie vincitrice dell’Emmy Award.

THE MANDALORIAN 2: I PRODOTTI DEDICATI A BABY YODA

Qui di seguito proponiamo alcuni prodotti ispirati alla serie tv The Mandalorian e, in particolare, all’amatissimo personaggio di Baby Yoda, compagno di avventure del protagonista. Nei banner dei prodotti potrete tranquillamente visionare i prezzi.

Pupazzo

Clicca qui per comprare il pupazzo di Baby Yoda!

Funko Pop

Clicca qui per comprare il Funko Pop di Baby Yoda!

Gli interessati potranno scoprire il catalogo completo dei prodotti svelato in questo primo Mando Monday, visitando la pagina Facebook inerente. Ricordiamo come sarà possibile per gli interessati partecipare alle conversazioni social tramite l’hashtag #MandoMondays. Qui di seguito vi proponiamo il video dell’evento digitale Mando Mondays.

Mando Mondays Global Digital Launch Event

IL VIDEO RECAP DELLA SEASON 1

Finalmente possiamo goderci la seconda stagione di The Mandalorian, tuttavia Disney ha recentemente proposto un video che riassume tutta la season 1 della serie SCI-FI. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo come in The Mandalorian 2, il Mandaloriano e il bambino continuano le loro avventure tra nemici e nuovi alleati. La seconda stagione è formata in tutto da otto episodi e saranno pubblicati ogni venerdì. Un appuntamento settimanale che durerà fino a dicembre. Qui di seguito il videorecap di The Mandalorian season 1.

Disney+ | The Mandalorian | Il Riepilogo della Prima Stagione

