The Mandalorian 2: trama e recensione del terzo episodio

Abbiamo appena finito di guardare la terza puntata di The Mandalorian 2 e abbiamo ancora gli occhi a cuoricino!

Anche stavolta, questa serie ci lascia assolutamente senza parole con immagini a dir poco incredibili e, in misura maggiore rispetto agli altri episodi, un’ottima dose di azione. Senza contare ovviamente il livello tecnico degli effetti speciali, che conferma quanto la serie sia il miglior prodotto in streaming in circolazione.

Qui sotto trovate la trama dell’episodio di The Mandalorian e la nostra recensione! Non perdetevela per nessun motivo al mondo!

The Mandalorian 2×03: trama e recensione dell’episodio

Mando, il bambino e Lady Frog finalmente atterrano sul pianeta Trask sani e salvi, seppure con l’astronave malandata.

Sul pianeta Mando incontra Bo-Katan, a capo di un gruppo di Mandaloriani che lo aiuterà prima a salvare il bambino e che collaborerà con lui per una missione rischiosa. Bo-Katan aiuterà Mando a trovare uno Jedi se in cambio verrà aiutata nell’attacco contro una nave imperiale. Una missione che, per sua fortuna, andrà a buon fine.





Fin’ora questo è uno degli episodi di certo più movimentati di tutta la stagione, anche se come è stato il caso di quelli precedenti rappresenta un pezzo a sé. Mandalorian infatti si conferma più che altro come una serie (ricchissima di citazioni) dove ogni episodio fa il suo.

Le cose cambieranno, e parecchio, nell’episodio successivo, ma per il momento non vi spoileriamo niente. Dovete assolutamente guardarlo! E questo vale non sono per tutti gli appassionati di Star Wars, ma anche per gli amanti delle serie tv e di Disney in generale!