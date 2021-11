Taylor Swift canta All Too Well di 10 Minuti a SNL: Video

All Too Well di 10 minuti di Taylor Swift ha fatto il suo debutto televisivo al Saturday Night Live, La cantante americana è stata la musical guest del programma comico ed, invece che fare le solite due canzoni, ha deciso di deliziare il pubblico con la versione estesa della sua ballata malinconica che ha appena pubblicato con Red (Taylor’s Version).

Presenti nel teatro a vedere questa storica performance c’erano anche diverse celebrities amiche di Taylor, tra cui Selena Gomez, Ryan Reynolds e Blake Lively, Cara Delavigne, Anya Taylor Joy e il suo ex, ormai amico, Joe Jonas con Sophie Turner.

Leggi testo e traduzione di All Too Well da 10 minuti QUI!

Durante la sua emozionante performance Taylor Swift ha ache proiettato parte del suo short movie di All Too Well film con protagonisti Sadie Sink e Dylan O’Brien.

Guarda la performance di Taylor Swift a SNL:

La canzone:

All Too Well è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal e nel testo ci sono tanti famosi riferimenti alla loro storia d’amore, come la giornata che hanno passato con sua sorella Maggie, la camicia che lui indossava nelle foto dei paparazzi per le vie di New York, il riferimento all’infanzia dell’attore, ma soprattutto l’ormai celeberrima sciarpa, che Taylor indossava durante il loro appuntamento.

All Too Well è la prima canzone che Taylor Swift ha scritto per Red, proprio come sfogo per la traumatica fine della storia d’amore con Jake; si è trattato un vero e proprio flusso di coscienza di un cuore spezzato, che ha preso la forma di un brano da 10 minuti. Hai tempi sembrava inverosimile inserirla in un disco e quindi l’ha accorciata, ma adesso per Red (Taylor’s Version) possiamo goderci finalmente l’originale.