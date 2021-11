Selena Gomez torna con la 4 stagione di Selena + Chef

Selena Gomez ha annunciato l’arrivo della quarta stagione di Selena + Chef, il suo show culinario dove si cimenta in cucina con alcune ricette particolari.

In America, sul canale HBO, è andata da poco in onda la terza stagione della serie e adesso, con tutta probabilità, non dovremmo aspettare molto per assistere alle nuove avventure in cucina della cantante di Baila Conmigo. Lo show avrà 10 episodi in ciascuno dei quali verrà svelata una nuova ricetta e come realizzarli. Piatti gourmet ma anche facili da ricreare a casa.

La piattaforma in streaming purtroppo non è disponibile nel nostro paese ma spesso su Twitter e Youtube potete trovare alcuni sneak peak degli episodi, spesso pubblicati anche dalla stessa cantante. Potete anche seguire i canali italiani ufficiali su Instagram per avere maggiori info sugli episodi e altre chicche su questo show che nell’ultimo anno sta avendo molto seguito!

In questo momento Sel è molto concentrata sulla sua linea di makeup, Rare Beauty, e presto inizierà a girare la seconda stagione di Only Murders In The Building!

Cosa ne pensate dello show di Selena Gomez, Selena + Chef? Avete già guardato gli episodi della terza stagione?