Britney Spears libera dalla custodia: il messaggio per i fan

Britney Spears ha scritto un messaggio ai fan, dopo che il giudice della Corte di Los Angeles, Brenda Penny, ha deliberato ieri la fine definitiva della custodia personale e patrimoniale che era iniziata nel 2008.

“Buon Dio, amo i miei fan così tanto, è pazzesco!!! Penso che piangerò per il resto della giornata. Il miglior giorno di sempre… Sia lodato il Signore… Posso avere un amen?” ha scritto la cantante 39enne su Instagram postando un video dei fan che festeggiavano fuori dal tribunale.

L’artista statunitense ha aggiunto l’hashtag FreedBritney, come il movimento #FreeBritney ma con il verbo “Free” volto al passato. Al settimo cielo i fan radunati in nome dello slogan nato per liberare la loro beniamina.

Brenda Penny non ha fatto altro che approvare la richiesta del padre dell’artista Jamie Spears di mettere fine alla tutela, in virtù di un appello della cantante che, la scorsa estate, aveva spiegato come la tutela imponesse pesanti limitazioni alla sua libertà personale.

Jamie gestiva la custodia dal 2008. Lo scorso settembre, il 69enne era stato sospeso dal suo ruolo di tutore con effetto immediato, su richiesta dell’avvocato di Britney Spears, Matthew Rosengart. Al suo posto, come tutore temporaneo fino alla fine dell’anno, era stato indicato il businessman John Zabel, suggerito dal legale della star.

James Spears, dunque, d’ora in poi non gestirà più le finanze di Britney Spears né avrà potere decisionale sulla sua vita privata come è avvenuto negli ultimi 13 anni.

È stato lo stesso tutore dunque, a non ritenere più opportuno continuare questa tanto discussa conservatorship. Anche a fronte dei segnali di forte insofferenza da parte di Britney. Uno stato d’animo che la cantante potrà finalmente lasciarsi alle spalle così come questo difficile capitolo della sua vita.