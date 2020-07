Sophie Turner e Joe Jonas: è nata la bambina della coppia!

Sophie Turner ha partorito! La notizia arriva come un’indiscrezione di TMZ, che conferma la nascita del primo genito in casa Turner-Jonas. L’attrice di Game Of Thrones e Joe Jonas avrebbero dato alla luce una bambina.

Secondo quanto riportato dal noto sito, Sophie avrebbe partorito lo scorso mercoledì in un ospedale di Los Angeles. Il nome della bambina dovrebbe essere Willa. La coppia di sposi, ormai sposati da oltre un anno, era stata molto riservata in merito alla gravidanza. I due non avevano mai confermato, nonostante ormai tantissime foto ritraessero l’attrice in dolce attesa con un pancione e una gravidanza in stadio avanzato. Le ultime foto li ritraevano proprio insieme in giro per LA durante il lockdown.





Joe e Sophie non hanno ancora commentato la notizia o mostrato la loro nuova arrivata ed è probabile che rimarranno riservati ancora a lungo. In modo da godersi l’arrivo della loro piccola, in un momento sicuramente complicato per l’emergenza Covid-19. Le congratulazioni sono ovviamente d’obbligo per i due neo genitori!

Sophie e Joe sposi

I due che quest’anno festeggiano il loro primo anno di matrimonio si erano sposati prima con una cerimonia pazza a Las Vegas la notte dei Grammy Awards e poi con una festa in grande stile in Provenza alla presenza di tutta la famiglia al completo e di alcuni amici famosi.