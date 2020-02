Una bellissima notizia bomba in arrivo dagli Stati Uniti! Joe Jonas dei Jonas Brothers e Sophie Turner diventeranno mamma e papà! L’attrice che in Game of Thrones interpretava Sansa Stark è infatti in dolce attesa!

A rivelarcelo, in anteprima mondiale, è la rivista Just Jared, sempre sul pezzo quando si parla di gossip dello showbitz d’oltreoceano.

Sulle pagine del magazine leggiamo infatti che era ormai da diverso tempo che si parlava di una possibile gravidanza dell’attrice 23enne. A quanto pare, per la nostra gioia, i rumor si sono alla fine rivelati fedeli alla realtà!

Ecco quello che una fonte esclusiva vicina a Joe Jonas e a Sophie Turner ha rivelato alla rivista:

Loro due hanno cercato di tenere la notizia segreta, ma i loro familiari e i loro amici già sanno tutto e sono super felici!

A quanto pare, a proposito, Sophie Turner ha deciso di indossare nel corso di alcuni eventi recenti vestiti meno attillati possibili. In questo modo nessuno o quasi si sarebbe reso conto della pancia che cresce giorno dopo giorno.

Vi ricordiamo che Joe Jonas e Sophie Turner si sono sposati a Las Vegas a maggio del 2019. La prima cerimonia si è tenuta in forma, diciamo così, informale ed è stata organizzata all’ultimo e un po’ a sorpresa. Come ricorderete, a proposito, avevamo scoperto dello sposalizio grazie a Diplo, che sul suo profilo Instagram aveva caricato una lunga diretta della cerimonia.

Alla seconda, invece, che ha avuto luogo a Parigi, Joe Jonas e Sophie Turner hanno organizzato i festeggiamenti con tutto il necessario, vestiti da cerimonia compresi.

Non ci resta dunque che attendere la conferma ufficiale e definitiva da parte dei due interessati. Almeno per ora, infatti, nessuno dei due si è esposto riguardo a questa news. In ogni caso ci sentiamo di augurare a Joe Jonas e Sophie Turner ogni gioia e felicità possibili!