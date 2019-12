Skam Italia 4 arriverà su Netflix? Ecco quello che sappiamo

Potrebbero esserci grandi notizie sul fronte Skam Italia 4! E’ appena uscita la notizia che la serie potrebbe arrivare su Netflix; in un articolo de La Stampa.it è stato riportato che la piattaforma di streaming potrebbe essere co-produttore della quarta stagione insieme a Cross Production e TimVision.

Noi di Ginger Generation abbiamo già contattato Netflix che ci ha detto che per il momento non vogliono commentare, quindi ne confermare, ne smentire questa notizia.

Quello che sappiamo su Skam Italia 4:

Quest’estate a Giffoni Ludovico Bessegato non aveva saputo dare molte informazioni sulla quarta stagione, anzi aveva confessato che forse non ci sarebbe stata (leggi l’intervista completa qui). La speranza per i fan era arrivata già qualche mese fa con la conferme dell’inizio delle riprese (scopri i dettagli qui).

Ad oggi abbiamo la conferma che la quarta stagione ci sarà e che Ludovico Bessegato dirigerà almeno il primo episodio. La foto qui sotto mostra infatti il ciak dell’episodio uno ma è già qualcosa.

Visualizza questo post su Instagram Sapete cosa significa?! 😜 #SkamItalia #skamitalia4 Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration) in data: 11 Dic 2019 alle ore 1:17 PST

Inoltre, vi ricordiamo che la quarta stagione di Skam Italia sarà incentrata sulla storia di Sana, una ragazza di religione musulmana interpretata da Beatrice Bruschi. Insieme a lei ci saranno poi i colleghi Ludovica Martino, Benedetta Gargari, Giancarlo Commare, Francesco Centorame Federico Cesari, Rocco Fasano, Greta Ragusa, Pietro Turano e Nicholas Zerbini.

Ovviamente, vi ricordiamo, ad oggi non abbiamo la certezza matematica di tutti i membri del cast.