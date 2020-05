SKAM Italia 5 si farà? La produzione fa una promessa ai fan

Skam Italia 5 potrebbe non essere solo un sogno per i fan. Rosario Rinaldo, Presidente di Cross Productions, che ha co-prodotto la serie insieme a TIMVISION ha dato una speranza ai fan per il rinnovo della serie.

Con un tweet sul suo profilo ufficiale, ha dato speranza a tutti gli skammers soprattutto dopo tutto l’amore ricevuto in questi giorni dalle messa online della serie, anche su Netflix.

Le parole sul rinnovo di Skam Italia 5

Ecco cosa si legge nel tweet pubblicato da Rinaldo:

Ragazzi, il vostro sostegno è la nostra forza. La Cross promette di produrre la 5 se NRK la TV norvegese che ha i diritti ci darà il permesso. #skamitalia5 — rosario rinaldo (@rosariorinaldo) May 16, 2020

Inutile dire che i fan si sono immediatamente scatenati retwittando a più non posso il post, che suggerisce l’intenzione della casa di produzione di continuare almeno con un’altra stagione. La palla passa nelle mani della TV Norvegese che ha messo in onda la serie originale. Qualcosa per cui non dovrebbero esserci troppi problemi visto che anche in Francia e Germania le serie sono continuate dopo la quarta stagione.

Anche Rocco Fasano, che nella serie interpreta Niccolò, ha repostato le parole del Presidente di Cross Production:

Perché il sogno continui per tutti per tutti con la vostra voce

Perché il sogno continui per tutti con la vostra voce ❤️ #skamitalia5 #theSunIsSettingOnlyToRiseAgain https://t.co/76bak1ccTF — roccofasano (@roccofasano1) May 16, 2020

Proprio con l’uscita della quarta stagione avevamo parlato con Ludovico Bessegato circa gli scenari possibili per una prossima stagione, visto che il ciclo del liceo si è chiuso con la storia dedicata a Sana (Beatrice Bruschi). Su una possibile sceneggiatura non c’era ancora niente di concreto, ma la voglia per un rinnovo è sempre una speranza forte. Speranza che potrebbe diventare realtà dopo queste parole.