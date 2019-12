Nei giorni scorsi il magazine The Face ha avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere con Liam Payne degli One Direction. L’artista, come saprete, ha pubblicato proprio di recente il suo primo vero disco, intitolato LP1 (ecco, a proposito la nostra recensione).

In questa intervista, Liam Payne ha raccontato ovviamente molto di sé ma anche del suo rapporto con i colleghi One Direction. Ad attirare l’attenzione delle direction, in particolar modo, c’è stato un commento nei confronti di Harry Styles che ci ha lasciati un po’ a bocca aperta.

Ecco come Liam Payne, a proposito, ha commentato il suo attuale rapporto con Harry Styles:

Ad essere onesto avrei bisogno più di ogni altra cosa al mondo vorrei andarmi a fare una passeggiata con Harry Styles. Parlo con Louis abbastanza spesso. Con Niall penso di avere un rapporto consolidato. Ma con Harry è un po’ diverso. Penso che ci sia un po’ di mistero sul personaggio che è diventato. Qualche giorno fa, onestamente, stavo vedendo alcune sue foto e mi sono detto non so cos’altro potrei dirgli adesso oltre a “Ciao” e “Come stai?”. Voglio dire, guarda la roba che ho tirato fuori e alle cose che lui ha pubblicato. Siamo proprio gli opposti. Mi sento un po’ la sua versione anticristo!

Riguardo allo stile del collega, invece, Liam Payne ha ribadito un concetto molto importante:

Sai una cosa? Per me, credo possa permettersi di fare tutto quello che vuole, c***o. Se vuole indossare un orecchino e andare al Met Gala indossando qualcosa di inaspettato, che male c’è? Buon per lui! Io non potrei mai vestirmi così. Penso che sembrerei….non lo so…strano!

Proprio di recente, Harry Styles ha raccontato in un’intervista di non volersi dare alcuna etichetta. L’artista degli One Direction, che ha da poco pubblicato il singolo Fine Line, è infatti consapevole di vivere in un mondo dove la sessualità e le categorie sono sempre più fluide. Speriamo solo che questa visione diversa e a tratti opposta non lo allontani troppo dal collega e amico Liam!