La quarta stagione è uscita da pochissimo su TIM Vision e Netflix, ma i fan già si stanno chiedendo se ci sarà SKAM Italia 5. Purtroppo questa è una domanda alla quale ancora non c’è una risposta, perché, come ci ha raccontato lo showrunner Ludovico Bessegato, per adesso hanno deciso di concentrarsi su questa quarta stagione ed i giochi sono ancora aperti.

Durante la nostra intervista poco prima dell’uscita di SKAM Italia 4 ho chiesto a Ludovico se, idealmente, fosse più interessato a raccontare la storia di questi personaggi all’università, oppure, iniziare con una nuova generazione di ragazzi del liceo.

Ecco cosa ci ha risposto Ludivico Bessegato su SKAM Italia 5:

SKAM Italia 4 - Intervista a Ludovico Bessegato

Watch this video on YouTube

“Non se ne è ancora parlato ed io non ci ho ancora mai pensato. Si è creato un bel gruppo tra gli attori di SKAM Italia, sono dei bei personaggi e mi dispiacerebbe salutarli. Mi piacerebbe approfondire le storie di tutti quei personaggi che non abbiamo visto” ha confessato.

“Penso che sia ancora possibile tutto, proprio perché non ne abbiamo davvero ancora mai parlato. In entrambi i casi ci sarebbero delle ottime possibilità, sia andando avanti coi i nostri ragazzi all’università, che resettando tutto e partendo con gli eredi dei Contrabbandieri“. Tutto è ancora aperto e ancora possibile quindi. Molto dipenderà sicuramente dal successo della quarta stagione di SKAM Italia 4 e se Netflix e Tim Vision avranno interesse a proseguire questa bellissima avventura.

La versione originale di SKAM Norvegia si chiude con la stagione di Sana, altri remake europei, invece, hanno scelto di andare avanti. SKAM Francia ha già fatto la quinta (incentrata sul personaggio di Luchino) e la sesta stagione, quest’ultima proprio incentrata su un nuovo gruppo di personaggi capitanati dalla sorella di Silvia.

Anche SKAM Germania (Druck) ha recentemente annunciato una nuova stagione con protagonista una nuova generazione di personaggi.

Guarda la nostra intervista a Beatrice Bruschi: