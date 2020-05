Skam Italia 4: il video inedito dei 100 giorni alla maturità

Netflix ha pubblicato un nuovo video inedito di Skam Italia 4. Una scena che non è stata mandata in onda negli episodi della quarta stagione ma che possiamo finalmente vedere. Si tratta del rito dei 100 giorni alla maturità dove tutta la combriccola di nostri personaggi preferiti si riunisce al mare.

Il rito consiste nello scrivere sulla sabbia il voto che si pensa di prendere alla maturità, come buon auspicio. Ci avranno azzeccato o sono stati troppo ottimisti?

Ecco il video con la clip di Skam Italia 4

Nel video vediamo Martino, Luchino, Giovanni ed Elia insieme a Sana, Fede, Silvia ed Eva nel trepidante momento dei 100 giorni prima della maturità. Un momento sicuramente magico che mette ancora di più in luce il rapporto di amicizia tra i ragazzi e le ragazze, ancora inseparabili durante il liceo e sempre presenti nei momenti importanti.

Skam Italia | Scena inedita - Il rito dei 100 giorni | Netflix Italia

Watch this video on YouTube

La quarta stagione è disponibile integralmente su TIMVISION e su Netflix e potete vederla e rivederla quando volete. Proprio di quest’ultima stagione ne abbiamo parlato con la sua protagonista Sana (interpretata da Beatrice Bruschi) che ci ha raccontato come ha fatto a prepararsi per questa stagione e qual è il suo rapporto con il personaggio che interpreta (QUI per la video intervista).