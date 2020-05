Siamo certi che anche voi, come la redazione di Ginger Generation, siate impazziti dietro a Skam Italia, la versione della serie norvegese diretta da Ludovico Bessegato. Sono giorni, questi, particolarmente emozionanti per tutti i fan della serie, che costretti a stare in semi reclusione hanno avuto la possibiliità di fare binge watching su Netflix.

SKAM Italia 4 - Recensione della quarta stagione, il commento dei fan ed anticipazioni sulla quinta

Watch this video on YouTube

Proprio lo sbarco di Skam Italia 4 su Netflix ha infatti portato la serie a nuove vette di fama, trasformando i suoi protagonisti in teen idol persino più di prima. Le vicende amorose fra Niccolò e Martino, fra Eva e Giovanni, e la storia di Sana e di tutti gli altri ragazzi hanno appassionato tantissimo non solo i vecchi ma anche molti nuovi “stans” della serie cult.

Vi siete mai chiesti, in questo senso, quale dei personaggi di Skam Italia è quello che meglio vi rappresenta? Ebbbeme, se la risposta è no, sappiate che su Instagram sono stati caricati alcuni filtri che fanno al caso vostro!

Quale personaggio di Skam Italia 4 sei? Scoprilo su Instagram



Se volete scoprire quale personaggio di Skam Italia siete vi basterà cercare, fra i filtri di Instagram, Chi sei di Skamit? creato da gretagreppi. Una volta trovato vi basterà cliccare sullo schermo e fare partire il classico conteggio con i volti dei protagonisti della serie.

Clicca qui per una promozione speciale di mascherine!

L’altro filtro a vostra disposizione in questo senso si chiama ?SkamIt ed è stato creato da ossodipesca. In questo caso il principio di funzionamento è assolutamente identico!

Ovviamente, se qualcuno dei vostri amici userà il filtro sarà semplicemente necessario cliccare sul nome del filtro in altro a sinistra e selezionare l’opzione “Prova filtro”.

E voi a quale personaggio di Skam assomigliate di più in base a questi filtri? Il filtro ci ha azzeccato? E qual è invece quello più simile a voi?