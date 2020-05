Skam Italia 4: come finisce la storia di Niccolò? SPOILER

Mentre ripensiamo ancora al finale della quarta stagione di Skam Italia che ci ha lasciato, per forza di cose, commossi. Una stagione che chiude nell’ultimo episodio un vero e proprio cerchio di vita adolescenziale per i nostri protagonisti e non solo per Sana (Beatrice Bruschi) a cui è dedicata questa stagione.

Ci sono tanti risvolti per Silvia e Luchino come per Giovanni ed Eva ma anche per Martino (Federico Cesari) e soprattutto Niccolò (Rocco Fasano) che anche in questa quarta stagione, come nella seconda, ha vissuto dei momenti particolari. Nico abbiamo imparato a conoscerlo molto per la sua relazione con Marti, ma nella quarta

Come si conclude la storia di Niccolò in Skam Italia 4?

Durante la quarta stagione, anche se non i personaggi principali, la storia di Niccolò e Martino si intreccia tantissimo con quella di Sana per un “amico” in comune. Si tratta di Luai, molto amico di Rami il fratello di Sana con cui Nico aveva avuto una storia due anni prima. Un rapporto travagliato il loro, soprattutto vista la reazione di parte della comunità musulmana che aveva in un certo senso punito Luai. Per tutta la stagione Martino è intimorito da questa relazione ma il lieto fine per i due sembra arrivare.

Mentre si trovano sulla spiaggia Nico fa una promessa, quello che sarà sempre sincero da quel momento in poi e non nasconderà più le cose al suo amato. Mentre i due si baciano un pescatore urla contro i ragazzi “fate schifo” questo fa imbestialire Martino che quasi non si controlla. Emergerà qui tutta la parte razionale di Niccolò che cercherà di calmarlo dicendogli di non curarsi di quello che dice. Nico che per tempo è stato lui ad aver bisogno di supporto, adesso diventa una vera ancora di salvezza per Martino.

La serie è in onda su TIMVISION e Netflix.

Cosa ne pensate della storia di Niccolò in Skam Italia 4?